Cisl e Uil: "Notizia appresa dalla stampa"

La nomina del nuovo comandante della polizia municipale di Siena Alessandro Rossi ha provocato subito reazioni. Che non riguardano le qualità e la professionalità del nome scelto, tutt’altro. Quanto le modalità scelte per comunicare la novità da palazzo pubblico. "La Cisl Fp e la Uil Fp Siena accolgono con favore la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale che andrà a ricoprire la sua funzione con il giusto incarico dirigenziale. Ad Alessandro Rossi il migliore augurio per un percorso di crescita all’interno del Corpo", sottolineano la Cisl Fp Siena e la UilFp Siena a proposito appunto della nomina del nuovo comandante del Corpo di Polizia Municipale di Siena a seguito della selezione svolta. INcarico che avrà la durata di tre anni.

"Dobbiamo tuttavia evidenziare tutto il nostro rammarico su come la notizia è stata comunicata dal Comune di Siena. Ancora una volta il comando ha appreso la notizia dagli organi di stampa e questo – proseguono le sigle – denota la molto poca attenzione e sensibilità nei confronti delle donne e degli uomini che lavorano a servizio della nostra città. Allo stesso tempo non possiamo non sottolineare come non sia stata spesa nemmeno una parola di ringraziamento nei confronti del vicario Zanchi che, in questo periodo di attesa della nomina che si sapeva imminente, si è fatto carico del Comando e dei suoi uomini. Auspichiamo in futuro un’attenzione e una considerazione diverse nei confronti di tutto il personale".