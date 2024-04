Ciocosì, golosi in Piazza del Campo. Siena regno del cioccolato d’autore

Ci sarà da leccarsi i baffi. Siena è pronta ad accogliere, da mercoledì prossimo, 10 aprile, fino a domenica 14, l’evento più dolce dell’anno: la nona edizione di Ciocosì, realizzata da ChocoMoments con il patrocinio del Comune, è pronta ad aprire i battenti, per la gioia di grandi e piccini. I tradizionali appuntamenti della kermesse dedicata al cioccolato saranno accompagnati da gustose novità: sedici gli chalet di produttori, provenienti da tutta Italia, che profumeranno la Conchiglia, per la mostra-mercato aperta dalle 10 alle 20.

"Questa iniziativa risponde al nostro obiettivo di destagionalizzare il turismo per far diventare Siena una città viva tutto l’anno – ha spiegato l’assessore Lorenzo Lorè –. Ciocosì strizza l’occhio a grandi e piccini, perché tutti amano la cioccolata. Saranno protagoniste anche alcune scolaresche che prenderanno attivamente parte alla manifestazione attraverso laboratori e cooking show".

"Siamo carichi – ha aggiunto Giancarlo Maestrone, direttore di ChocoMoments –. Anche quest’anno l’esposizione sarà curata e dettagliata. Che i senesi e i turisti potranno coccolarsi in una cornice eccezionale come Piazza del Campo, per noi è motivo di orgoglio".

Ce n’è per tutti i gusti: nei cooking show realizzati dall’associazione Cuochi senesi, gli chef si esibiranno in una preparazione dal vivo allo stand ‘Fabbrica del Cioccolato’, altro grande must di Ciososì (venerdì alle 17,30 quello del ristorante da Michele). Per chi ama camminare si svolgerà la passeggiata in centro, per gli scacchisti il torneo curato dalla sezione della Polisportiva Mens Sana. Grande attesa poi per lo spettacolo di sabato alle 18: in Piazza verrà realizzata una tavoletta da guinness, di ben 40 metri, che verrà data in degustazione a offerta a tutti i presenti (il ricavato sarà devoluto alla QuaViO). Altro appuntamento quello con Grappa & Cioccolato, percorso di degustazione a cura dell’associazione Anaga.

Per i più piccoli il laboratorio ChocoBaby sarà aperto tutti i giorni, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12 spazio gli adulti, con i mini-corsi di pralineria con i maestri ChocoMoments. Durante i cinque giorni saranno premiate alcune realtà sportive del territorio: CT Siena, Emma Villas Volley, Mens Sana Basketball e Fc Meroni.

Angela Gorellini