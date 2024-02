Cinque nuovi autobus sulle linee senesi: "Proseguono investimenti e rinnovamento"

Entrano in servizio cinque nuovi bus urbani a Siena. Si tratta di mezzi da 10 metri che fanno parte del percorso di rinnovamento della flotta di Autolinee Toscane. "Con l’arrivo di questi nuovi bus – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – salgono a 42 i mezzi nuovi che sono arrivati nell’area senese dall’inizio della nuova gestione, ovvero da novembre 2021, con un investimento di oltre 9 milioni di euro solo sul fronte mezzi. Si tratta di una risposta concreta per svecchiare il parco mezzi ereditato, frutto della programmazione e del nostro piano di investimenti che per Siena e la sua provincia prevede, entro la fine di questo anno, l’arrivo di ulteriori circa 60 nuovi mezzi, metà urbani e metà extraurbani, così da garantire un importante abbassamento dell’età media del parco circolante. L’anno chiave sarà poi il prossimo: nel corso del 2025 arriveranno complessivamente circa 700 nuovi autobus su tutto il territorio regionale, così da garantire una distribuzione su tutti i bacini e un considerevole ringiovanimento della flotta portando l’età media dei bus ai livello dei migliori Paesi dell’Unione europea, cioè circa sei anni".