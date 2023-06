Cinema in Estate a Siena e Provincia, Programmazione dal 16 al 22 Luglio A Siena, Alessandro VII e Poggibonsi, riposo settimanale. A Sinalunga, Uci Cinema con "Fidanzata in affitto", "Elemental", "I Cavalieri dello Zodiaco", "Indiana Jones e il quadrante del destino", "Un matrimonio mostruoso", "The Flash", "La sirenetta" e "Spiderman". A Chianciano, Cinema sotto le stelle con "Indiana Jones".