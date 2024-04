CINEMA Programmazione cinematografica nelle città toscane: Siena offre "Civil War" e "Back to Black" al Metropolitan, mentre a Poggibonsi si potrà vedere "Suspiria" e "Luci in sala". A Sinalunga, l'Uci Cinema propone una vasta scelta di film, tra cui "Ghostbusters" e "Kung Fu Panda 4". Chi non vuole perdersi "Back to Black" o "Ghostbusters" può recarsi al Clev Village di Chiusi.