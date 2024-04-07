SIENA
Metropolitan
"Kung fu Panda 4" 16; 18
"Omen" 20,30 vm14
Alessandro VII
"Un mondo a parte" 16,20; 18,30; 21
Cinema Odeon
"Godzilla e Kong" 16
"Priscilla" 18,15; 21
POGGIBONSI
Cinema Garibaldi
"Un mondo a parte" 15,30; 17,30; 19,30; 21,30
Cinema Politeama
"Godzilla e Kong" 15,30; 21,30
"Kung fu Panda 4" 16; 17,30; 19,45
"Priscilla" 17,45
"Omen" 19,15; 21,30 vm14
COLLE VAL D’ELSA
Cinema S. Agostino
"Un mondo a parte" 16; 18,15; 20,30
SINALUNGA
Uci Cinema
"Monkey Man" 15,10; 17,40; 20,40 vm14
"Il mio amico robot" 15,20; 16,30
"Omen" 18,40; 20,55 vm14
"Kung fu Panda 4" 15; 15,30; 16; 17,20; 18,10; 20,45
"Godzilla e Kong" 17,45; 20; 20,50
"Un mondo a parte" 15,50; 17,30; 18,30; 21
"Priscilla" 17,50; 20,20
"Zamora" 16,20; 18,45; 21,10
"Dune 2" 20,10
CHIUSI
Clev Village
"Godzilla e Kong" 15,20; 17,40; 20,45
"Kung fu Panda 4" 15,30; 17,40
"Monkey Man" 17,30; 20,10
"Omen" 20,30 vm14
"Tatami" 15,30; 20,10
"Zamora" 15,20; 17,40
"Un mondo a parte" 15,20; 17,40; 20,20