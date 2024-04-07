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CINEMA

Programmazione cinematografica in diverse città della provincia di Siena: titoli in sala come "Godzilla e Kong", "Kung fu Panda 4", "Un mondo a parte" e altri. Orari e dettagli per gli appassionati di cinema.

SIENA

Metropolitan

"Kung fu Panda 4" 16; 18

"Omen" 20,30 vm14

Alessandro VII

"Un mondo a parte" 16,20; 18,30; 21

Cinema Odeon

"Godzilla e Kong" 16

"Priscilla" 18,15; 21

POGGIBONSI

Cinema Garibaldi

"Un mondo a parte" 15,30; 17,30; 19,30; 21,30

Cinema Politeama

"Godzilla e Kong" 15,30; 21,30

"Kung fu Panda 4" 16; 17,30; 19,45

"Priscilla" 17,45

"Omen" 19,15; 21,30 vm14

COLLE VAL D’ELSA

Cinema S. Agostino

"Un mondo a parte" 16; 18,15; 20,30

SINALUNGA

Uci Cinema

"Monkey Man" 15,10; 17,40; 20,40 vm14

"Il mio amico robot" 15,20; 16,30

"Omen" 18,40; 20,55 vm14

"Kung fu Panda 4" 15; 15,30; 16; 17,20; 18,10; 20,45

"Godzilla e Kong" 17,45; 20; 20,50

"Un mondo a parte" 15,50; 17,30; 18,30; 21

"Priscilla" 17,50; 20,20

"Zamora" 16,20; 18,45; 21,10

"Dune 2" 20,10

CHIUSI

Clev Village

"Godzilla e Kong" 15,20; 17,40; 20,45

"Kung fu Panda 4" 15,30; 17,40

"Monkey Man" 17,30; 20,10

"Omen" 20,30 vm14

"Tatami" 15,30; 20,10

"Zamora" 15,20; 17,40

"Un mondo a parte" 15,20; 17,40; 20,20

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