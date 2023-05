Ciak, si gira ’Diciannove’ E Siena sale in cattedra

Chi ieri si è concesso una passeggiata per le vie del centro, non avrà potuto fare a meno di notare un via vai di telecamere, microfoni e attrezzature, furgoni e carrelli colmi di computer per tutta la città. Siena è il set di un nuovo film. Stiamo parlando di ‘Diciannove’, prodotto dalla società Frenesy di Luca Guadagnino con l’appoggio di Toscana Film Commission, e con la regia di Giovanni Tortorici, di cui rappresenta l’opera prima.

"Il film racconta la storia di un giovane palermitano di 19 anni, che passa il suo primo anno di università spostandosi dalla facoltà di Economia di Londra a Siena per studiare Lettere, in cerca della migliore Università – spiega Agustina Costa, produttrice esecutiva di ‘Diciannove’. - E’ un viaggio introspettivo nei ricordi del protagonista, che mostra la maturazione di un personaggio alla ricerca del proprio posto nel mondo".

ll percorso del protagonista si dipana attraverso varie città italiane, Milano, Torino e Palermo, ma l’ambientazione è prevalentemente senese. "Siena è la vera protagonista del film, d’altronde giriamo nei posti più belli della città: Museo Civico, Duomo, Santa Maria della Scala, Chigiana, le piazze e i vicoli – dice ancora la produttrice esecutiva -. Stiamo girando anche all’Università, molti studenti faranno parte del film non solo come comparse, ma anche come stagisti coinvolti in prima linea nella produzione". La produzione ha accordi anche con il Consorzio Agrario, che ha messo a disposizione i suoi locali per le riprese, e con l’Accademia Chigiana. "Stiamo organizzando un concerto insieme alla Chigiana e ai suoi allievi musicisti. Invitiamo tutti quelli che vogliono far parte del film a venire la sera di lunedì 15 maggio alla Chigiana per assistere all’esibizione" è il messaggio di Agustina Costa.

La troupe si fermerà in città fino ai primi di giugno e la prossima primavera ‘Diciannove’ uscirà nelle sale di tutta Italia. "Abbiamo trovato un bel benvenuto a Siena, - ha concluso Agustina - il Comune ci ha appoggiato molto sin dall’inizio. Sappiamo che Siena è una città piccola, e trovare le strade bloccate con le persone che lavorano può creare disagi; ringraziamo tutti per la pazienza e l’accoglienza".