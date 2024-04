Chiusure regno del carciofo. Da oggi a domenica la Festa

Lungo weekend, per chi farà il ’ponte’, e quindi occasione giusta per una gita fuori porta alla scoperta di sapori e paesaggi del territorio senese con la speranza che freddo e pioggia concedano una tregua. Tra gli eventi più gettonati c’è sicuramente la ’Festa del Carciofo’ a Chiusure, la tradizionale sagra che si svolge a cadenza annuale in questo periodo e che vede in prima fila la Proloco di Asciano. L’evento andrà avanti fino a domenica 28 e, ovviamente, l’attrazione principale saranno i deliziosi carciofi (compresi quelli fritti, particolarmente gettonati) proposti in vari piatti allo stand gastronomico aperto oggi dalle 11.30 fino a cena. Ma il piccolo borgo si colorerà con tante attività, dai mercatini al trekking, dalla musica ai laboratori dedicati ai bambini. Dalle 11 di oggi (e sarà così anche domenica 28 aprile) dal territorio di Asciano partiranno le navette per portare curiosi, visitatori e buongusta. L’ultimo viaggio da Chiusure, per il ritorno, è previsto alle ore 20.10.

L.S.