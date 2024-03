Chiuso il canile rifugio. L’Asl revoca il permesso

L’accreditamento ritirato dall’Asl venerdì scorso, un progetto di recupero in attesa di essere formalizzato dal marzo 2020, l’imminente trasferimento forzato di cinque cani da adottare a Murlo, l’ipotesi che sta circolando a Palazzo pubblico di valutare la realizzazione di una propria struttura sebbene sia in essere una convenzione con un privato. La vicenda del canile di Colle Pinzuto, l’unico a Siena, è ingarbugliata non poco e nelle prossime ore potrebbero esserci novità, non tanto dall’incontro di primo mattino tra l’assessore ambiente Barbara Magi e i volontari di Assta che si occupano dei cani, quanto per le possibili decisioni del Comune.

Intanto la situazione. Venerdì l’Asl ha disposto la chiusura della parte della struttura di Colle Pinzuto dedicata a canile-rifugio e l’immediato trasferimento (forse domani) dei cinque cani ospitati. Le altre due ipotesi in provincia sono Murlo e Poggibonsi e sono già stati presi contatti con la prima realtà. Resta invece ad oggi attivo il canile sanitario, con la garanzia del servizio di recupero.

Che la struttura avesse qualche problema era noto, ma sullo sfondo c’è il progetto di costruirne un’altra completamente nuova, sempre a Colle Pinzuto. L’iter è appunto partito a marzo 2020, poi tra ritardi vari (legati anche al periodo Covid) si è arrivati a febbraio 2023 con l’approvazione da parte della giunta della realizzazione della variante. Dallo scorso settembre, a quanto risulta, l’azienda proprietaria dell’area ha depositato la documentazione richiedendo il permesso a costruire, stimando in 2-3 mesi il tempo necessario per l’intervento. E a gennaio, in seguito al bando, ha ottenuto la nuova convenzione triennale con il Comune per la gestione del canile.

Adesso, però, è intervenuto il fatto nuovo del provvedimento dell’Asl, che ha revocato l’autorizzazione al canile rifugio. I volontari hanno cercato, per quanto possibile, di sollecitare l’adozione dei cinque cani lì ospitati, per evitare un trasferimento a Murlo. Ma il tempo sta scadendo e domani dovrebbero essere spostati. In attesa poi delle decisioni del Comune sul futuro del canile di Colle Pinzuto.

Orlando Pacchiani