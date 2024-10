Chiusi, stop furti nelle case. I vigili intensificano i controlli a partire da quando fa buio

Tantissime le truffe, in tutta la provincia. Ed è ormai un dato statistico che, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, per compiere furti nelle abitazioni l’arco di tempo più gettonato è proprio quello che va da metà pomeriggio all’ora di cena, prima che le famiglie rientrino a casa. Queste le ore più pericolose. Il Comune di Chiusi ha pertanto deciso di muoversi subito, facendo prevenzione insieme alle forze dell’ordine. Perché, come dimostra la cronaca recente, i malviventi sono sempre più ’affamati’ di denaro. Ed entrano in azione anche per pochi spiccioli. Di qui l’annuncio dell’amministrazione che "sarà intensificata l’attività serale delle forze di polizia". Di più: tutti i cittadini "sono invitati a collaborare attivamente qualora notino auto o persone sospette contattando tempestivamente il servizio di pronto intervento 112 oppure il personale della Municipale al 3482222302".

Il loro occhio sarà prezioso per scongiurare eventuali colpi e tentativi di intrusione. L’obiettivo, come detto, è di garantire "una maggiore sicurezza e tranquillità del territorio, prevenendo l’aumento dei furti in appartamento che in questo periodo (da ora alle festività, ndr) solitamente crescono. Anche a causa del cambio di orario e dell’arrivo dell’inverno con una dimuzione delle ore di luce solare. La Municipale, in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, intensificherà la sua presenza proprio il pomeriggio e la sera".

Dunque la pattuglia girerà nelle ore serali per fare da deterrente rispetto a possibili blitz dei malviventi.

Laura Valdesi