Chiusi, rivoluzione mobilità Quattro Ztl in centro Posteggi per i residenti

Valorizzare la qualità di vita dei residenti e favorire il turismo, tutelando i pedoni e gli utenti più deboli. Contro "parcheggio selvaggio" e non solo è partita una vera e propria rivoluzione della mobilità nel centro storico di Chiusi Città che prevederà l’introduzione di un articolato impianto di Ztl, telecamere e un sistema di rilevamento elettronico dei varchi, oltre a parcheggi dedicata chi vive nella parte più antica della cittadina etrusca. L’amministrazione comunale, con il sindaco Gianluca Sonnini e la vice sindaca Valentina Frullini, ha illustrato l’altra sera ai cittadini, nel corso di una partecipata riunione svoltasi a La Villetta, la nuova disciplina Ztl, parcheggi e viabilità che partirà nel mese di giugno. La data precisa resta ancora da definire. Ci saranno 4 Ztl: una che riguarderà piazza dell’Olivazzo, via Caccialupa, via Petrarca, via Petrozzi, via San Gervasio, via Bonci e via Mecenate. Nelle vie Caccialupa e Olivazzo la sosta sarà consentita esclusivamente nei limiti segnati tra le ore 12.30 e le 15.30 e dalle ore 20 alle 8. Una seconda Ztl sarà relativa alla zona del Prato: via Arunte, vicolo dell’Arco, via Fiorenzuola, via Sozzi, piazza G. Bruno, via Paolozzi, piazza V. Veneto, via F. Dei e via A. Dei, con sosta consentita solo nei limiti segnati. Una terza zona a traffico limitato interesserà via Ciminia I e II nonché via Santo Stefano, anche in questo con sosta prevista soltanto nei limiti segnati. Infine, nascerà una Ztl estiva che riguarderà via Porsenna, piazza XX Settembre, via L. Moretti e parte via N. Dei con divieto di sosta permanente h24 ad eccezione degli spazi segnati. Per quel che riguarda la Ztl estiva, in via Porsenna e parte via N. Dei l’accesso sarà consentito solo ai residenti nei giorni feriali dalle ore 18 alle 8 e nei festivi dalle 11 alle 8. In piazza XX Settembre e via L. Moretti accesso consentito per i residenti tutti i giorni dalle 20 alle 8. Previsti, inoltre, un sistema di rilevamento elettronico dei varchi con l’ausilio di telecamere, l’inversione del senso di marcia in via Paolozzi per rendere idonee le aree della Ztl, l’istituzione di parcheggi riservati e a titolo gratuito per i residenti del centro storico tramite adeguata segnaletica orizzontale e verticale e la sosta breve gratuita per 15 minuti sui parcheggi a pagamento. Per quanto riguarda i parcheggi, vi sarà un ricambio e rotazione della sosta in via Pietro Nardi Dei (30 minuti anziché 2 ore) e ex Baldetti (2 ore anziché 4). Ogni famiglia potrà avere un solo permesso di circolazione e sosta. Ai veicoli intestati a proprietari o affittuari di garage o spazi di sosta privata verrà rilasciato un permesso di sola circolazione. La sosta per carico e scarico sarà per tutti di 15 minuti. Vi sarà ovviamente un obbligo di esposizione dei permessi o potranno essere richieste "autorizzazioni" temporanee di transito. Tante novità, insomma, alle quali i cittadini dovranno abituarsi, ma che - come avviene in altre realtà - renderanno certamente più vivibile e più green il centro storico di Chiusi.

Massimo Montebove