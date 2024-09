Chiusi, nuovo test. C’è la Pielle Livorno. Criconia: "Cresceremo"

Dopo il ko nella seconda amichevole contro Fabriano (82-78 il punteggio per i marchigiani), la San Giobbe Chiusi si appresta ad affrontare un’altra sfida di precampionato molto interessante. Domani alle 18, ad Asciano, la squadra di coach Zanco affronterà la Pielle Livorno in un altro antipasto della prossima serie B. Dopo aver saltato l’amichevole di esordio per un acciacco, sabato scorso Martino Criconia (nella foto) è sceso in campo regolarmente.

Il giocatore ha commentato così il match: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto fisica come quella che avevamo giocato sette giorni prima – ha detto l’ala dei Bulls –. Sicuramente rispetto alla prima sfida abbiamo fatto meglio, però ancora ci manca un po’ di lucidità, soprattutto nei momenti finali; gli incastri di squadra ancora non sono perfetti, come è normale che sia dopo tre settimane di lavoro, stiamo aspettando anche Lisandro (Rasio) che arrivi, ci darà una mano sicuramente". Rasio però non arriverà a breve: la Liga Deportiva Universitaria de Quito attende ancora di conoscere l’avversaria nella semifinale del campionato ecuadoriano tra Leones e Jaguars, con la serie sul 2-2.