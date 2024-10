Chiusi, l’amarezza di coach Zanco dopo il ko: "Dobbiamo crescere, ma troppi fischi arbitrali"

Amarezza in casa Bulls per la sconfitta con Montecatini, soprattutto per alcune decisioni arbitrali nel momento chiave del match: "Troppo fischi arbitrali, soprattutto nel momento in cui eravamo tornati in parità – ha detto coach Zanco – era un fallo in attacco clamoroso, l’arbitro è venuto anche a chiedermi scusa, però ha fischiato tecnico alla panchina e due liberi per Toscano. Da lì gli arbitri hanno completamente perso la partita. Dispiace perché era stata una gara bellissima, sono orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto una grande prova rovinata nel finale da qualche fischio che ha innervosito tutti quanti". Punteggio finale penalizzante: "Sappiamo di essere una squadra con tanti giovani che devono crescere partita dopo partita – ha aggiunto l’allenatore dei Bulls –, è normale che adesso possano fare degli errori, ma lo fanno con la voglia di imparare e migliorarsi. Ad oggi Gema Montecatini è più pronta di noi, è stata costruita per vincere il campionato, ma noi con il lavoro possiamo giocarcela con tutti".