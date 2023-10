Chiusi, la storica Coop non chiude. Sonnini: "Tanti dipendenti locali"

Nessuna chiusura della storica Coop di Chiusi e nessun ridimensionamento. La smentita, dopo giorni di voce incontrollate e non verificate rilanciate anche da alcuni blog locali, è arrivata direttamente da Unicoop Firenze che, in una nota, ha precisato che per "il punto vendita Coop di Chiusi non è prevista dismissione, chiusura né cessazione dell’attività". Piuttosto, viene fatto sapere, il punto vendita, acquisito da Unicoop Firenze e gestito tramite la società Terre di Mezzo dal 24 gennaio 2022, ha visto un forte investimento della cooperativa sui prezzi: a maggio 2022 è stato messo in campo un importante investimento in ribassi prezzo; a novembre 2022 sono stati ulteriormente ribassati i prezzi di circa 2300 prodotti. "Complessivamente - si legge nella nota - l’investimento sulla riduzione dei prezzi ha permesso di assorbire l’inflazione e di contenerne gli effetti sul carrello della spesa. Inoltre attraverso le offerte speciali e le offerte soci hanno sicuramente sconti maggiori rispetto al passato. La cooperativa ha investito inoltre nella qualità dell’offerta e nel riconoscimento del valore dei punti che pesa per circa 1% sulla spesa continuativa. Gli effetti della situazione economica ed inflattiva hanno reso più difficile da percepire questo investimento volto a tutelare il potere di acquisto di soci e clienti e garantire la spesa primaria delle famiglie". Numeri che confermano la volontà non solo di mantenere un presidio che esiste a Chiusi da quasi 60 anni, ma che vede il forte valore aggiunto di tanti soci che coi loro prestiti sociali - soldi conferiti alla cooperativa per un periodo minimo di 18 mesi in cambio di interessi - hanno permesso e permettono di valorizzare questo punto vendita. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Gianluca Sonnini: "Coop è una storica impresa del territorio - ha detto - con diversi dipendenti residenti nel nostro Comune, la cui attività si pone l’obiettivo, non solo del raggiungimento del profitto ma anche quello di investire parte di quelle risorse per continuare a svolgere un importante ruolo di vicinanza nei confronti della nostra comunità, soprattutto attraverso sponsorizzazioni e iniziative promosse dalla Sezione soci Coop in sinergia con le associazioni locali. Per tutto questo non possiamo far altro che esserne grati".

Massimo Montebove