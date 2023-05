Chiusi, addio Frecciarossa. Fs: "C’è poca domanda". Pronti a gesti eclatanti

Chiusi (Siena), 1 maggio 2023 – «Assurdo, inconcepibile, grave! Non tollereremo la mancata conferma della fermata stagionale del Frecciarossa a Chiusi, siamo pronti a manifestare e se sarà necessario anche a gesti eclatanti".

Il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, forte del consenso di tutti i sindaci della Valdichiana senese con i quali tiene un costante filo rosso, stavolta la pazienza l’ha davvero persa.

"La fermata estiva ogni anno ormai da 4 anni viene confermata tra aprile e maggio - racconta Sonnini -, avvicinandosi il momento ho contattato l’ufficio relazioni istituzionali di Trenitalia che mi ha comunicato che l’area Frecciarossa, la divisione interna che si occupa dell’alta velocità, al momento non ha intenzione di confermare la fermata stagionale di Chiusi - Chianciano Terme. Essendo un servizio a mercato, secondo la loro indagine non si sarebbe evidenziata una domanda tale da giustificare per il 2023 la fermata di Chiusi".

La reazione del sindaco di Chiusi al telefono è stata di stupore e indignazione: "Ho ricordato a Trenitalia la superficialità di questa risposta - afferma -, che avviene senza aver potuto conoscere i dati del servizio nel 2022 e senza una comparazione rispetto agli anni precedenti. Non si può ridurre tutto ed esclusivamente alla legge del mercato, inoltre i numeri potrebbero essere più importanti qualora anche il servizio fosse maggiormente strutturato e con orari migliori. Vogliamo poi parlare del fatto che si pensa di non confermare la fermata del Frecciarossa senza tener conto del richiamo mediatico delle straordinarie scoperte avvenute a San Casciano dei Bagni e delle tante presenze che sono previste?"

La consigliera regionale dem, Elena Rosignoli, alcuni giorni aveva presentato una interrogazione al presidente Giani per avere chiarimenti mentre la segretaria del Pd di Chiusi, Simona Cardaioli, partecipando a una iniziativa del partito in Umbria proprio sui trasporti, ha annunciato una mobilitazione di tutti i parlamentari di riferimento e dei livelli intermedi per scongiurare questa evenienza.

Anche Sonnini annuncia di aver coinvolto, insieme agli altri sindaci della Valdichana e alla consigliera Rosignoli, gli assessori regionali Baccelli e Marras, il segretario regionale del Pd Fossi, i parlamentari Boldrini e Franceschelli che proprio a metà aprile hanno effettuato un monitoraggio sulla tratta Chiusi - Siena: "Il mese di maggio è decisivo - chiosa - e spero che questo lavoro congiunto possa permetterci di raggiungere il risultato minimo che dobbiamo pretendere, anche perché non vorremmo essere costretti a promuovere una manifestazione o un gesto eclatante. Siamo determinati a farci rispettare".

Massimo Montebove