La testa è quella giusta, la passione non manca così come la forza di volontà. Se a questo uniamo i piedi per terra e l’umiltà, merito, anche dei valori trasmessi dalla famiglia, i presupposti ci sono tutti per un futuro luminoso nel tennis. Ma intanto è giusto godersi il presente che, per Margherita Ferretti (foto), è ricco di soddisfazioni. La ragazza di Chiusi, che gioca con i colori del Tc Sinalunga, ha ricevuto dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso a Firenze, una targa per avere portato la Toscana al vertice del tennis giovanile. La ragazza ha infatti recentemente vinto lo Junior Next Gen (Under 14), il master finale del circuito riservato agli under che si è svolto nella settimana delle Atp Finals a Torino. Una vittoria prestigiosa. A proporre il premio è stato il vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, presente con la vicesindaca di Chiusi Valentina Frullini, i genitori di Margherita, Leonardo Ferretti e Claudia Scattino oltre all’allenatore del Tc Sinalunga ed ex giocatore professionista Diego Alvarez. Margherita Ferretti vanta un’ottima classifica italiana (2.6) e punta a scalare ancora di più il ranking nel 2025. Studia al Liceo a Città della Pieve ma dopo la scuola il tennis domina la sua giornata. Insieme a Riccardo Landi e Vittoria Lippi (di Montepulciano) è il talento in ascesa del Tc Sinalunga, realtà che con il vivaio sta lavorando in modo più che eccellente.

Luca Stefanucci