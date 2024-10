Chiuse le urne in Provincia. Si apre il duello tra partiti

Chiuse le urne in Provincia con l’elezione a presidente della sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, si apre un duello a colpi di fioretto tra gli opposti schieramenti politici. Ad aprire le danze, è il commissario del Pd di Siena, il parlamentare Marco Sarracino, che parla di "bella notizia per Siena e per il campo del centrosinistra che conferma la propria forza e la propria credibilità": "C’è inoltre un dato politico estremamente rilevante – aggiunge Sarracino –: la maggioranza Fabio è totalmente in frantumi. Il Pd da tempo denuncia inefficienze di una giunta totalmente disconnessa da Siena e questo risultato conferma che anche a destra c’è qualcuno che inizia a prendere le distanze da questa fallimentare amministrazione".

Sarracino conclude: "Al risultato importantissimo delle Europee, in cui il Pd è risultato la prima forza politica della città, oggi aggiungiamo altri due importantissimi tasselli: l’elezione di Agnese Carletti quale presidente e l’elezione di Alessandro Masi in Consiglio provinciale. Stiamo ricostruendo il Pd a Siena e lo stiamo facendo con battaglie politiche chiare e nette, ma anche uscendo dall’isolamento politico in cui eravamo finiti. Voglio per questo ringraziare anche quelle forze civiche che sia alle Europee che alle Provinciali hanno voluto sostenerci e darci fiducia. Un nuovo rapporto di collaborazione sta nascendo e questo ci porta a essere molto ottimisti per il futuro".

Soddisfatto anche il segretario provinciale del Pd, Andrea Valenti: "Sono felice. Proporre ed eleggere alla guida della Provincia una donna giovane, capace, sindaca di un piccolo comune è un segnale di cambiamento e di rinnovamento che il centrosinistra ha dato con convinzione e numeri. Una proposta che ha superato i nostri confini e ha avuto l’apprezzamento anche di parte del mondo civico. Una bella pagina di politica è stata scritta, grazie all’impegno di tante persone che credono in valori non negoziabili e hanno a cuore il nostro territorio". "Congratulazioni e buon lavoro ad Agnese Carletti", dall’onorevole Dem, Marco Simiani. Felicitazioni anche dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Tranchant l’analisi del voto del Coordinamento provinciale di FdI: "A fronte di un risultato finale imposto dal sistema elettoraledella Legge Delrio, che matematicamente consente alla sinistra di mantenere la guida della Provincia a prescindere dalla volontà popolare, non possiamo che evidenziare come la coalizione di centrodestra e mondo civico abbia dimostrato di essere in ottima salute raggiungendo un risultato elettorale ben superiore rispetto alla scorsa tornata, sia per il candidato presidente Alessio Serragli sia per la presenza in Consiglio, che passa da 2 a 3 rappresentanti". E infine: "In questo contesto, non possiamo che esprimere soddisfazione per l’elezione di Gianfranco Maccarone, per la seconda volta consecutiva in assoluto il più votato tra i candidati al Consiglio provinciale. Un risultato che conferma la crescita e la capacità di Fratelli d’Italia di fare squadra e lavorare con competenza e dinamismo sul territorio".

Cristina Belvedere