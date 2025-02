Colorama spegne le luci dopo 47 anni di attività. “Vico Alto, un dormitorio”

Siena, 20 febbraio 2025 – Chiuderà il primo di marzo Colorama in via delle Regioni, a Vico Alto, dopo 47 anni di attività. “Io ci sono dal 1997 ma il negozio è qui dal 1978” afferma uno dei titolari Francesco Betti. Una vera e propria “istituzione” per gli abitanti di Vico Alto, che - come risulta da una nostra recente indagine - ormai sembra essere un quartiere rimasto molto indietro rispetto al resto delle zone periferiche di Siena.

Un’indagine che ha fatto emergere tanti problemi di un centro abitato situato a due passi dalla città, ma che da tempo lamenta l’assenza di servizi importanti per la vita di tutti i giorni. Inoltre alla serie di problemi per i residenti di Vico Alto si è aggiunto il traffico ed il passaggio dovuti alla chiusura del “ponticino” sopra alla ferrovia che collega il quartiere in maniera molto pratica e veloce alla città, ma questi sono solo due dei tanti problemi.

Un quartiere che spesso anche i proprietari dei negozi definiscono un dormitorio, esattamente come Francesco Betti: “Vico Alto è diventato un dormitorio, non c’è più niente. Addirittura manca un bancomat, una farmacia e tanti posti auto - continua il negoziante - in più dalla chiusura del ponticino anche gli spostamenti sono diventati complicati”. “Se poi vogliamo aggiungerci anche altro, non è che Vico Alto sia pulito, diciamo che lo è relativamente - continua il negoziante - anche se ad essere sincero non chiudo solo per questo”.

Una questione che ormai va avanti da tempo anche quella del traffico e di conseguenze delle condizioni del fondo stradale, che sembra peggiorare di anno in anno. Il problema poi è anche quello del personale: “Non ho trovato nessuno con voglia di lavorare in negozio – dice Betti – , di conseguenza mi sono un po’ stancato di combattere con le pensioni. Dal primo di marzo mi sposto al negozio in Viale Toselli”.

Un triste epilogo dunque di un’altra simbolica bottega del quartiere. E’ il segnale che il commercio continua ad essere in grave difficoltà e nelle zone più lontane dal centro si avvertono i maggiori disagi. Peccato per la chiusura di un’insegna che rappresentava un punto di riferimento per i residenti di Vico Alto.