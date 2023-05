Chiude la campagna elettorale Ferretti aiuta gli alluvionati Brindisi portafortuna per Fabio

di Cristina Belvedere

Cala il sipario sulla campagna elettorale. Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra, e Anna Ferretti, sostenuta dal centrosinistra, chiamano a raccolta elettori e simpatizzanti. Nessuna delle due ha voluto la presenza di ’big’ per il gran finale: l’idea infatti è di stare, ancora una volta, a contatto diretto con i cittadini per ascoltarli e parlare del futuro della città.

Fabio ha deciso, in modo scaramantico, di replicare stasera l’aperitivo (dalle 18,30) presso Birra Bader in via Pantaneto, visto che ha portato fortuna. Intanto da ieri, sulla sua pagina Facebook, è stata lanciata una nuova campagna, ispirata ai 5 sensi, in vista del voto di domenica e lunedì: si tratta di ’5 x Nicoletta’, iniziativa con cui si chiamano o si incontrano cinque amici, invitandoli "a far vincere Siena". L’obiettivo è una sorta di effetto moltiplicatore, finalizzato a evitare i rischi connessi all’astensionismo. Per questo Fabio oggi sarà con l’Espresso Tour alle 10 al Bar Costalpino, alle 10,45 al Cellini Caffè, alle 11,30 al Bar Nannini in Massetana Romana, alle 14,20 a La Favorita, alle 16 al Propserino e alle 16,45 al Bar Eden per un ultimo tour: "Occorre che tutti si rechino ai seggi e votino per Siena, per la sua unità, per darle forza e chiudere definitivamente con le logiche del passato. Chi era già assessore con Ceccuzzi non può aprire pagine nuove – l’appello della candidata –. La mia autonomia e il mio equilibrio, il forte civismo che permeerà la mia amministrazione e il filo diretto con il Governo per risolvere le questioni strategiche del territorio, fanno sì che il voto a me sia il voto per Siena".

Articolato il programma di Anna Ferretti che, dopo aver annunciato ieri "punti di contatto con il programma di Roberto Bozzi", candidato sindaco di Azione, organizza una grande festa al Tartarugone e una cena di beneficenza. L’evento in piazza del Mercato inizierà alle 18, mentre alle 20 nella sede del circolo Arci della Coroncina si terrà una cena a sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione (costo 20 euro). "La competizione elettorale non ci può distrarre da quanto sta succedendo vicino a noi – dice Ferretti –, per questo abbiamo deciso di donare il ricavato della cena in beneficenza". Ferretti infine lancia un appello agli elettori: "In questi mesi ho incontrato tante persone, ascoltato le loro richieste. Con la coalizione abbiamo stilato un programma, che risponde alla richiesta di rinnovamento". E ancora: "Con quelle forze di area progressista, riformista, liberaldemocratica e civica che si sono contrapposte all’attuale maggioranza di centrodestra, siamo pronti a costruire un nuovo governo di Siena che sia il punto di partenza per una stagione diversa, libera e trasparente. Non andare a votare – conclude – impoverisce il significato di un grande appuntamento elettorale che determinerà gli assetti di Siena per i prossimi cinque anni. Chiedo un gesto di fiducia".