Chiti: "Veranu può bucare il Palio"

Il cavallo di famiglia? Gli fa fare il tondino in attesa della visita il padre di Alessandro Chiti. Si tratta di Veranu, naturalmente. Il sauro che ha dato tante soddisfazioni al fantino e che lui tratta con grande amore. Super coccolato. "Come si fa a trattare male un cavallo così? A parte il fatto che si tratta di Veranu i cavalli vanno tenuti tutti bene perché – sottolinea – sono quelli che ci fanno mangiare e devono mangiare prima che si vada a tavola noi".

"Sta bene Veranu, ha fatto una corsetta di rientro a Monteroni e si prepara per il Protocollo", aggiunge Chiti orgoglioso del sauro che ha corso tre Carriere rischiando di vincere il 4 luglio scorso nell’Oca montato da Tittia. "Lo alleno sempre uguale, finora ha dato buoni risultati", aggiunge.

Ci può stare quest’anno nel lotto? "Secondo me può stare in tutti, in uno può diventare medio-buono, in un lotto di livello diverso può dire la sua. Credo che con un po’ di fortuna potrebbe anche vincere. Ha dimostrato che qualche problemino in Piazza c’è ma se gli gira un pizzico la fortuna lo può bucare come altri cavalli".

Può competere con un nome come Benitos? "Ci sono meglio e peggio, sapete com’è il gioco del Palio. La situazione, Contrade, non è una corsa all’ippodromo".

I nomi più forti di Veranu? "Ad oggi anche tutti. Tabacco (ora in pensione, ndr) ha vinto ed è più forte. Ci sono altri che non hanno vinto dimostrando però di andare forte più di Veranu. Il Palio dipende da molte situazioni nei quattro giorni".