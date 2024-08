Chiti: "Palio, Veranu è venuto avanti". Westerman: Zentiles giusto per Piazza

A chiudere le previsite al Ceppo mercoledì sera è stato Veranu, il cavallo con cui ha corso Tittia a luglio nell’Oca. Giunto ad un soffio dalla vittoria. "E’ rientrato bene, tutto ok", dice Alessandro Chiti. "Era stato quasi un debutto per lui luglio 2023, credo che l’ultima Carriera gli sia servita per venire avanti", sostiene. "Se rimonterei Veranu? Dipende dal lotto che viene fuori, un cavallo che s’è comportato bene ma credo che ci possa essere anche meglio. Da valutare al momento", aveva detto a margine della previsita poco prima Tittia. "Ognuno deve scegliere e cercare di fare del proprio meglio", il commento al riguardo di Chiti al Ceppo. Al mattino, con i cavalli della scuderia Milani, c’era anche Theodore Westerman (nella foto) che si è ormai innamorato del Palio. "Zentiles è appena stato visitato e ha fatto una buonissima impressione", spiega. "E’ molto pronto per il Palio, aspettiamo le decisioni del 13. Credo che sia un cavallo giusto per la Festa", aggiunge ribadendo di non voler portare mezzosangue "per fare numero nel Cortile del podestà ma soggetti di qualità, bene allenati e sani. A disposizione di capitani e fantini". Un velo di dispiacere quando parla di Violenta, la sua pupilla, "che proprio la mattina delle visite di luglio - spiega – ha perso il puledrino. Succede, ora è al campo insieme a Istriceddu e Pestifero".

La.Valde.