Chiocciolino vende tutti i suoi quadri per aiutare i neonati

Un ex bancario con la passione del disegno e della pittura. Il suo nome è Maurizio Petrazzi, contradaiolo della Chiocciola, che di punto in bianco ha deciso di vendere tutti i suoi quadri, quelli che gli sono rimasti, per una causa nobile: fare della beneficenza. Ed è così che nasce l’idea, in collaborazione con l’Associazione Costone, di realizzare una mostra delle sue opere che verranno esposte oggi, domani e il 17 dicembre presso il PalaOrlandi, in via Giovanni XXIII n.42, a Monteriggioni, con il seguente orario: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’intero ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto a favore del Reparto di Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale le Scotte di Siena, diretto dalla dottoressa Barbara Tomasini. Questa iniziativa è piaciuta anche ai familiari di Andrea Mari, il fantino di Siena scomparso in un tragico incidente stradale, i quali daranno il loro sostegno al progetto. L’artista, anche se lui stesso non vuole definirsi così, ma una volta viste le sue opere non troviamo altri appellativi, si è sbizzarrito con varie tecniche: dall’acquarello, all’olio su tela, ma il suo estro particolare è rappresentato dai cosiddetti ‘BICchini’, disegni su cartoncino realizzati con la famosa e intramontabile penna Bic, delle vere e proprie opere d’arte raffiguranti paesaggi, rustici, casolari e vari scorci delle campagne senesi. "Ringrazio il Costone per avermi dato questa opportunità e tutti gli amici che verranno a trovarmi, così come sono riconoscente alla dottoressa Tomasini per aver condiviso questa iniziava a scopo benefico".

R.R.