Chigiana Sul palco Traversa e Metzger

Grandi appuntamenti alla Chigiana. Una settimana davvero straordinaria per l’Accademia, che intreccia le programmazioni della ’Biblioteca risonante’, delle Storie d’organo e della Primavera Chigiana, il festival dedicato alla musica da camera, che fa da ideale trait d’union tra la stagione Micat in Vertice, appena conclusa, e il Chigiana International Festival, che si aprirà a luglio. Oggi una doppia offerta culturale proposta dall’accademia musicale, con due incontri che si terranno nella sede di Palazzo Chigi Saracini.

Si inizia alle 17, con il nuovo appuntamento del calendario ’La biblioteca risonante’ sul tema ‘L’utopia nostalgica di Martino Traversa’, incentrato sul volume edito da NeoClassica e curato da Gaetano Mercadante, pianista e ricercatore indipendente, e Stefano Lombardi Vallauri, professore associato all’Università Iulm di Milano e direttore scientifico della rivista ’Nuove Musiche’. L’incontro sarà tenuto dagli autori e dallo stesso compositore Martino Traversa, la cui produzione, come specifica la presentazione, "coniuga un ardito neomodernismo – esito personalissimo della ricezione del ‘secondo’ Boulez – con una urgenza retrospettiva, vissuta come frangia estrema del debussysmo e del ravelismo".

A seguire, alle 19, l’organista tedesca Angela Metzger si esibirà all’affascinante organo del salone dei concerti, con un concerto dall’evocativo titolo ‘Berlino all’organo’. Il programma si muoverà dal Barocco di Carl Philipp Emanuel Bach ai giorni nostri, con ben due prime esecuzioni italiane di brani di Philipp Maintz e Ursula Mamlok, per concludersi con la Sonata n. 4 di Mendelssohn. Come ormai da tradizione, peraltro apprezzatissima dal pubblico, il concerto sarà preceduto da brevi interventi dell’artista, che condividerà aneddoti, curiosità e approfondimenti sul repertorio proposto nel corso della serata e sul mondo dell’organo più in generale.

Domani invece alle 21, sempre a Palazzo Chigi Saracini, una serata con la quale la Chigiana partecipa alle celebrazioni per i 500 anni dalla fondazione dell’Accademia degli Intronati di Siena, non soltanto attraverso l’adesione alle attività di ricerca e convegnistiche, ma anche offrendo l’occasione di un incontro intorno alla musica.

Nel Salone dei Concerti, una formazione selezionata fra i membri del Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini eseguirà le polifonie di autori Intronati, come Agostino Agazzari e Francesco Bianciardi, nel contesto della vita musicale senese, a cavallo tra Cinque e Seicento. I brani, che comprendono musiche di Adriano Banchieri, Orazio Vecchi e Maddalena Casulana, saranno introdotti e accompagnati da un dialogo fra Stefano Jacoviello e Lorenzo Donati, direttore del coro, per mostrare le trasformazioni del gusto musicale, a Siena e in Italia, all’alba del barocco. Tutti questi eventi saranno a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

