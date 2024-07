"Chigiana, primo amore. Così ho scoperto l’Italia"

"La prima volta che sono arrivato in Italia è stata quarantotto anni fa. Arrivai a Siena, dove sono stato allievo del maestro Franco Ferrara. La mia vita è cambiata da quel momento. E di questo devo ringraziare Siena". Con queste parole il maestro Myung-Whun Chung, dopo aver diretto la Filarmonica della Scala in un’intensa esecuzione della Sinfonia n. 5 in do minore di Beethoven, si è rivolto al pubblico di Piazza del Campo. "Il concerto di questa sera – ha detto – è un modo per ringraziare Siena". Un’emozione trasmessa con poche parole, che hanno preceduto l’esecuzione di uno strepitoso fuori programma, con l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni. Chung ha voluto così omaggiare la città e la sua accademia musicale, di cui è stato allievo del corso di direzione d’orchestra tenuto da Franco Ferrara nel 1976 e poi maestro nel 1995 e 1996.

"Le parole pronunciate dal maestro Chung – afferma il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani – tracciano una linea di continuità tra tempi diversi, in una Chigiana tornata ai vertici della formazione e della produzione musicale, proiettata nel futuro. E hanno messo in evidenza come per i più grandi artisti di oggi il legame con Siena e l’Accademia Chigiana sia profondo. Per la nostra accademia le parole di Chung sono importanti perché dimostrano quanto oggi sia possibile parlare orgogliosamente del passato in un momento in cui la Chigiana vive una nuova giovinezza, collocandosi ai vertici dell’alta formazione e della produzione musicale nel mondo".

È possibile rivivere le emozioni del Concerto per l’Italia nelle splendide riprese trasmesse da Rai5 in mondovisione.

