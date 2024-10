Chiesa Primo summit dei vescovi toscani

Prima riunione ieri a Siena per la Conferenza Episcopale Toscana, presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. I vescovi toscani si sono incontrati in mattinata nel Palazzo Arcivescovile, mentre nel pomeriggio hanno visitato la Cattedrale. Don Enrico Grassini, direttore dell’Ufficio per i beni culturali dell’Arcidiocesi, ha illustrato la molteplicità di significati teologici e filosofici delle tarsie marmoree del pavimento. I vescovi hanno anche visitato la Libreria Piccolomini, le sculture di Donatello, la cappella della Madre del Voto e altre opere particolarmente significative.

Tra i temi affrontati, i vescovi hanno parlato del viaggio in Terra Santa in programma dal 14 al 17 ottobre, organizzato insieme al Commissariato di Terra Santa dei Frati Minori della Toscana come pellegrinaggio di solidarietà e di speranza: il viaggio è al momento confermato ma la decisione dovrà essere rivalutata più avanti in base alla situazione internazionale.

I vescovi hanno parlato anche della partecipazione delle diocesi toscane al Giubileo, che vedrà un unico pellegrinaggio regionale l’11 ottobre 2025: nelle prossime settimane ogni diocesi dovrà fornire alcune informazioni per l’organizzazione del viaggio. I vescovi hanno anche ripreso i temi del recente Consiglio Episcopale Permanente, in particolare sul Cammino Sinodale delle Chiese italiane, che vede coinvolte e partecipi le diocesi toscane, e sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

È stata richiamata l’importanza della formazione degli insegnanti, anche creando percorsi di accompagnamento per i giovani che volessero intraprendere questa strada.

Per il cardinale Lojudice, oltre all’impegno con i vescovi toscani, ieri un ulteriore appuntamento: in mattinata infatti nella sede del Palazzo Arcivescovile di Siena, il cardinale ha incontrato la nuova presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, a margine di un incontro della Conferenza Episcopale Toscana. L’arcivescovo ha voluto esprimere alla giovane presidente neoeletta i suoi migliori auguri di buon lavoro a nome di entrambe le diocesi e ha inoltre presentato Carletti ai vescovi della Toscana riuniti in quella sede.