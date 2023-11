’Chicco’, lezione a Kiev: "I segreti della pizza"

Fresco della 40ª posizione in Italia e della 83ª nel mondo, Stefano Canosci, piazzaiolo e proprietario di ’Chicco’ a Colle, vola in Ucraina. In questi giorni, infatti, Canosci era presente in Ucraina per la Settimana della Cucina Italiana. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’associazione Communitas Toscana, con l’azienda italiana Agugiaro & Figna Molini, l’Association of Culinary Workers of Ukraine, principale organizzazione ucraina di cuochi, l’organizzazione sociale Ho.Re.Ca. Angels e Mhp, una delle maggiori aziende agroalimentari in Ucraina. Un’iniziativa organizzata anche dall’ambasciata italiana e dal Nunzio Apostolico. Nel concreto, si sono svolte quattro masterclass culinarie nella cornice del programma ’Taste of Peace’, sviluppato dall’Associazione Communitas Toscana e destinato a giovani ucraini (in particolare sfollati interni) con fini di sviluppo di competenze e di riqualificazione professionale. Da Colle è partito come rappresentante per la pizza lo chef Canosci, che ha trasferito ai giovani professionisti il meglio delle proprie competenze, proponendo ricette economiche, semplici e basate su ingredienti reperibili anche in un contesto dove la disponibilità di prodotti è limitata. "Vorrei dire un immenso grazie all’ambasciata italiana a Kiev, al Nunzio Apostolico, al ministero degli interni ucraino, all’associazione Communitas Toscana e a ‘Le 5 stagioni’ – afferma Canosci – Portare il made in Italy nella Settimana della Cucina italiana è una grande soddisfazione. Ci siamo impegnati per realizzare masterclass per i ragazzi ucraini. È stato emozionante. Inoltre, ci siamo impegnati per offrire un pranzo a 100 militari nell’ospedale militare e un ulteriore pranzo ai bambini di una parrocchia di Kiev".

Lodovico Andreucci