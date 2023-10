Chiasso del Bargello il colonnino divelto è tornato al suo posto

Solo due giorni per ripristinare il colonnino all’imbocco di vicolo del Bargello, colpito in pieno martedì mattina da un furgoncino sfrenatosi dalla sosta durante una consegna. L’incidente, che poteva avere un epilogo ben diverso, aveva visto il mezzo - utilizzato per rifornire locali e attività di via di Città - sfrenarsi e iniziare a scendere fra i passanti, senza nessuno alla guida. E’ stato proprio il colonnino del Bargello a fermare la corsa del furgoncino; colonnino che però è stato divelto nell’impatto e in seguito rimosso dagli operai del Comune con una gru. Ieri il colonnino, ripristinato in tempo record, è tornato al suo posto.