Chianti Patrimonio Unesco La candidatura a Firenze

E’ un nome lungo, ’Sistema delle ville-fattoria nel Chianti Classico’, ma nessuna delle parole che contiene può essere cancellata: pena, sarebbe, infatti, la perdita dell’identità geografica, culturale, economica, storica e sociale che caratterizza e sostiene la candidatura al riconoscimento Unesco di Patrimonio dell’Umanità, che il 3 luglio alle 10.45 sarà presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sagrati di Firenze, alla presenza del presidente della regione Eugenio Giani e del segretario generale del Ministero della cultura Mario Turetta. Il ‘Sistema’ (unica sintesi consentita) è stato, infatti, ufficialmente inserito nell’elenco della Lista Propositiva Italiana dei siti candidati a Patrimonio dell’Umanità, primo passo verso il riconoscimento Unesco, accogliendo la proposta ideata avanzata dalla Regione, ideata e curata dalla Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico con la condivisione del Consorzio Vino Chianti classico e dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti e San Casciano Val di Pesa. "La Fondazione – spiega la presidente Tessa Capponi Borawska (nella foto) – ha organizzato scrupolosamente e con rigore scientifico tutta l’analisi preliminare alla presentazione della richiesta formale di inserimento nella Lista Propositiva Italiana. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione, i sindaci del territorio e tutti gli altri soggetti coinvolti che, con il loro sostegno, hanno reso possibile un percorso ambizioso verso un obiettivo che posso solo definire ‘bene comune’ per la Toscana e per l’Italia, non solo per il Chianti Classico. E’ con grande entusiasmo che adesso proseguiremo il lavoro per l’ambito riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità".

A.V.