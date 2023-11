Chianti Classico in corsa. Sistema delle ville-fattoria alla candidatura Unesco

Sono a centinaia e centinaia, poi vedremo quali saranno quelle possibili da candidare: le ville-fattoria del Chianti Classico, entro confini ben precisi, sovente accanto a bellissime pievi romaniche, sono un patrimonio unico tra Siena e Firenze che ci arriva dal profondo Medioevo e dal Rinascimento. Ecco: questo patrimonio desidera entrare nella lista dell’Unesco.

È all’orizzonte la presentazione del programma di candidatura all’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale culturale naturale Unesco ’Il sistema delle Ville-Fattoria nel Chianti Classico’, venerdì 24 alle 21 nell’auditorium delle ex Cantine Ricasoli di Gaiole in Chianti. Saluti istituzionali affidati al sindaco Michele Pescini. Poi: Tessa Capponi-Borawska per la Fondazione di Tutela del Territorio Chianti Classico, architetto Manuel Roberto Guido, consulente scientifico, professoressa Paola Eugenia Falini (direzione e coordinamento scientifico), architetto Patrizia Pulcini, consulente scientifico.

Una ’squadra’ di altissimo livello per un lavoro culturale che viene da lontano e per mettere sotto le luci questo immenso patrimonio di cui ad esempio il turismo colto internazionale è già a conoscenza. Ma non è solo una questione di turismo, bensì di identità di un territorio che nei decenni ha attirato parecchia attenzione.

"La sfida – afferma Pescini – è promuovere il Chianti Classico sottolineando il nostro valore identitario. Come Gaiole, anni fa non aderimmo alla precedente candidatura denominata ’Chianti’ per la sua genericità e il suo perimetro. Stavolta l’abbiamo appoggiata perché tema e nome sono nettamente cambiati e siamo felici".