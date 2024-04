Chianciano, via alla ztl. Sperimentale per 3 mesi

E’ entrato ieri in funzione il varco elettronico come sistema di gestione della già attiva Ztl nel centro storico di Chianciano Terme. I display informativi posti sui varchi (e visibili arrivando in auto) mostreranno quindi il messaggio "ztl attiva" (rosso) oppure "ztl non attiva" (verde) a seconda dell’orario. "E’ previsto un primo periodo sperimentale (della durata di 3 mesi) – dice il Comune – utile per verificare il corretto funzionamento del sistema e l’eventuale presenza di anomalie nella rilevazione degli accessi non autorizzati. Una decisione importante che ha richiesto un attento bilanciamento degli interessi e delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, per garantire una città più sostenibile, vivibile e attrattiva. Con la consapevolezza che l’iniziativa potrebbe richiedere aggiustamenti e miglioramenti nel tempo, in base all’esperienza acquisita e ai feedback ricevuti dalla comunità, sarà quindi impegno della amministrazione quello di monitorare e valutare nei prossimi mesi l’efficacia della ztl, raccogliere i pareri dei residenti, dei commercianti e degli utenti apportando eventuali modifiche".