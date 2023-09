"Chianciano: "Svuota camerette" e scambio giocattoli per bambini"

Dal pomeriggio fino alla sera. Quello in arrivo è un weekend di festa a Chianciano Terme dove sabato 9 e domenica 10 settembre sono in programma le "Giornate delle famiglie". La prima giornata si svolgerà nel centro storico di Chianciano Terme a partire dal pomeriggio con lo "Svuota camerette", il mercatino dove i bambini potranno scambiarsi libri e giocattoli, dalle ore 17. A seguire i giochi di una volta, baby dance, ancora divertimento con bolle di sapone e spettacolo di magia alle ore 19.30. Non mancherà lo zucchero filato per una dolce pausa in un lungo pomeriggio dove protagonisti saranno ricordi, divertimento e intrattenimento. Domenica l’evento si sposta invece in Piazza Italia con il pomeriggio musicale (ore 16.30) a cura dell’Istituto musicale "Bonaventura Somma". Parteciperanno: la banda musicale, il gruppo musica d’insieme dei giovanissimi, il coro di voci bianche, la classe di canto moderno. Presenta Alessandro Massini.