Chianciano in festa per il santo patrono

Oggi ultimo giorno della Festa di San Giovanni Battista, il patrono della cittadina termale. Il ricco programma inizierà questa mattina con il tradizionale corteo storico di buoi e cavalli la banda musicale ’Bonaventura Somma’. Un giro nel cuore di Chianciano, con partenza da Piazza Indipendenza e attraversamento della via principale della cittadina fino ad arrivare ai giardini in via Dante alle 12. La sera torna la cena nella Piazzolina dei Soldati con tante specialità per un appuntamento culinario che venerdì, prima sera dell’evento, ha visto la presenza a tavola di circa quattrocento persone. Festeggiamenti che vedono in prima linea l’associazione La Campana, attiva con circa ottanta persone, che da tempo preparava un evento particolarmente sentito dai chiancianesi.

Il presidente, Francesco Mariotti, ci tiene a fare "un grande ringraziamento ai volontari dell’associazione che con spirito e amore per la festa di San Giovanni lavorano e danno se stessi per il proprio paese. Non da meno un ringraziamento al Comune, ai commercianti e ai cittadini che sostengono la festa. Lo scopo dell’associazione è quello di rendere omaggio al proprio patrono e con il ricavato fare opere di bene e di aiuto al paese". Da sottolineare che oggi è anche l’ultimo giorno per vedere la mostra di pittura e poeti chiancianesi in Sala De’Vegni, sempre nel centro storico. E, a proposito di appuntamenti, martedì 27 giugno presso la sala Mescita nel Parco Acquasanta è in programma la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi che si svolgeranno a Chianciano Terme nei mesi di luglio e agosto.

L.S.