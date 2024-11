Chianciano, bimbo travolto da auto. Era sceso dal bus dopo la scuola

Un bambino chiancianese è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dal pullman che lo riportava a casa. Il gravissimo incidente è accaduto ieri pomeriggio attorno 14.30 lungo via della libertà all’altezza di Sant’Elena, propio davanti al negozio ’Acqua & Sapone’. Stando alle prime informazioni della dinamica, il piccolo, di 11 anni, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada dopo, appunto, essere sceso dal bus di linea.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi, giunti immediatamente sul posto con l’ambulanza della Croce Verde che ha poi allertato l’elisoccorso. Pegaso 2 è atterrato nel campo sportivo di Chianciano Terme poco distante dal luogo dell’incidente, alle 15.05 e i medici sono scesi dall’elicottero per correre verso l’ambulanza e hanno operato il primo intervento per stabilizzare il piccolo paziente per poi trasferirlo al Meyer. Il bambino era cosciente, ma ha riportato dei traumi che nelle ore successive poi sono stati curati nel reparto di Pediatria di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polzia Municipale e adesso spetta proprio alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Probabilmente l’utilitaria bianca che è sopraggiunta dietro all’autobus di linea, che era fermo alla palina, ha sorpassato il mezzo pubblico e a fine sorpasso si è trovata il bambino di fronte, colpendolo. Comportamento del conducente gravissimo con conseguenze che potevano essere ancora più gravi e drammatiche.

Il bambino stava tornando a casa dopo la scuola, la sua abitazione si trova praticamente di fronte alla fermata e aveva il suo zainetto di quaderni e libri sulle spalle. Proprio la cronaca dei giorni passati a San Benedetto Po ha visto morire la quindicenne scesa dall’autobus mentre rientrava a casa, con la stessa dinamica. Chianciano ha vissuto con grande apprensione l’accaduto e numerose persone si sono recate sul luogo dell’incidente e allo stadio per capire cosa stesse succedendo.

Il tratto di strada nel quale è accaduto l’incidente è caratterizzato da alberi e marciapiedi, dove non è prevista la sosta delle auto e dove la fermata di linea dei bus, appunto, è proprio lungo la carreggiata e non c’è una piazzola di sosta perché lo spazio non lo consente. E’ un tratto molto trafficato dove si trova anche una farmacia e che poi porta al bivio per Montepulciano o per Chianciano paese.

Anna Duchini