’Chiacchiericci’, storie di Palio narrate fra verità e leggenda

In copertina una foto in bianco e nero, di cinquant’anni fa, più o meno. Di un gruppo di senesi riuniti davanti all’Entrone, il giorno della Tratta. Tra loro chiacchiericci, di segreti, di cavalli e fantini, di aneddoti, di speranze e di fede. E proprio ‘Chiacchiericci-Storie di Palio fra verità e leggende’ si intitola la nuova pubblicazione de Il Leccio, in seno alla serie ‘Quaderni di Tufo al cuore’. Il volume racchiude trenta storie narrate da altrettanti testimoni della Festa: molti tra i più apprezzati cronisti senesi che, coordinati da Alessandro Pagliai, hanno messo insieme personaggi e memorie della secolare tradizione senese.

Un viaggio avvincente tra racconti inediti e curiosità per rivivere gesta di fantini leggendari, personaggi della città, rivalità tra Contrade e retroscena di intrighi, passioni e segreti in bilico fra mito e realtà. "Sono racconti di Palio che si potrebbero fare in Contrada, intorno a un tavolino – spiega Carlo Covati de Il Leccio –. Racconti tra generazioni, tra ragazze e ragazzi, storie che sbloccano ricordi. Alla nostra casa editrice fa particolarmente piacere che le firme siano quelle di tanti professionisti che Alessandro Pagliai è riuscito a coordinare alla perfezione, segno di quanto lui stesso sia apprezzato. Il volume contiene anche diverse immagini provenienti dalle Augustorie, quindi dall’archivio di Augusto Mattioli". "Abbiamo voluto dare al volume un taglio popolare – ha aggiunto Covati –, proprio come lo sono le Contrade: sarà disponibile in edicola, al costo di 10 euro, a partire da domani". Questo pomeriggio, invece, di ‘Chiacchiericci-Storie di Palio fra verità e leggende’, si terrà la presentazione: l’appuntamento, per tutti gli appassionati della Festa, è alle 18 al Caffè 19zero3, in piazza del Mercato.