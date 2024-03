Che libertà e pace diventino finalmente realtà

E’ il 16 febbraio 2022 la popolazione ucraina è in ansia per lo scoppio di una imminente guerra con la Russia; ma ciò non accade. Sembra che il pericolo sia scongiurato, tutto ritorna apparentemente alla normalità. Ma 8 giorni dopo, alle prime luci dell’alba, del 24 febbraio la Russia si fa sentire e colpisce al cuore l’Ucraina bombardando aeroporti, ospedali e grandi città. Gli abitanti sconvolti iniziano a fare scorta di provviste e si trasferiscono in campagna o in piccoli centri abitati oppure si nascondono nei bunker.

Quelli che ci riescono scappano, ma ciò non è facile perché i Russi distruggono i distributori di benzina e le centrali elettriche.

Ma perché è iniziata questa guerra? Per capirlo bisogna risalire indietro nel tempo. Il conflitto tra Ucraina e Russia infatti non è iniziato nel 2022, come molti pensano, ma dieci anni fa quando l’Ucraina, a seguito di rivoluzioni e proteste di piazza, cerca di avvicinarsi all’occidente ed entrare nella Ue e nella Nato. Ma questo per la Russia è inaccettabile: vuole controllare il suo vicino di casa; così nel 2014 invade la Crimea. Nello stesso anno inizia anche la guerra nel Donbass, regione a maggioranza russa tra l’esercito ucraino e i separatisti.

Nel 2022 il conflitto si alza di livello portando a conseguenze disastrose: città bombardate, persone costrette a fuggire, famiglie separate, innumerevoli vittime, crisi economica e tensioni internazionali. Noi non abbiamo tanto potere in quanto ragazzini, ma continueremo a sperare che la tragedia dell’Est Europa finisca il prima possibile e parole come libertà e pace non siano più solo un pensiero ma diventino realtà.