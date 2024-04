’Challenge Award’. Premiate idee e progetti dei dipendenti

Formazione per migliorare la gestione di piccole manutenzioni; ma anche scambio rapido di informazioni di servizio utili allo svolgimento del turno guida e dei percorsi da fare. Insomma, tanti spunti per una più efficace circolazione delle informazioni interne a beneficio del proprio lavoro quotidiano, di quello dei colleghi alle prese con i ruoli e mansioni e, soprattutto, del viaggio dell’utente in Toscana. Con questo intento Autolinee Toscane ha premiato 16 propri dipendenti autori di sette proposte nell’ambito della prima edizione del ’Challenge Innovazione’. Una sfida durata 3 mesi, rivolta a tutti i dipendenti di AT, in cui ognuno poteva presentare singolarmente o in squadra un’innovazione, ovvero un’idea, un prototipo o un progetto già realizzato con l’obiettivo di migliorare il proprio lavoro, una tecnologia, un servizio, un processo. Sono state raccolte 65 idee o progetti.