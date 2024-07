Cetona, un premio alle idee. Sceneggiatori da tutta Italia

Lo scorso fine settimana a Cetona si è radunata una piccola moltitudine di giovanissimi artisti, selezionati tra gli autori dei più di 40 soggetti arrivati da tutta Italia per il Premio Ruggero Maccari. Sul palco della premiazione, insieme ai dodici finalisti del 2024, anche Giulio Fabroni e Francesca Tozzi, vincitori della scorsa edizione e già lanciati nel mondo della scrittura per il cinema e la televisione: Giulio è tra gli autori della serie ’Nudes’, tra poco in onda su Rai Play con la seconda stagione, Francesca è tra gli autori di ’Adorazione’, serie thriller in onda su Netflix il prossimo autunno. Una conferma importante per una manifestazione che, alla seconda edizione, è già come un appuntamento significativo per l’audiovisivo di domani.

Quest’anno la giuria ufficiale e la giuria popolare del Premio hanno dato un voto unanime: le vincitrici sono Isabella Delle Monache, Laura De Luca e Elisa Galiè, per il soggetto ’Il circolo degli artisti anonimi’. Al secondo posto, ’Fuori strada’ di Mattia Borgonovo, e al terzo - pari merito - ’Le sorti dei perdigiorno’ di Giovanni Grandoni e ’L’ultima Bohème’ di Romeo Pizzol. A consegnare i premi, il sindaco di Cetona Roberto Cottini e la consigliera regionale Elena Rosignoli. Ospiti d’onore del festival, il regista Daniele Luchetti e lo scrittore Domenico Starnone, in conversazione con il critico Fabio Ferzetti.