“Cetona in fiore“, il paese diventa un giardino

Giunta alla 28esia edizione, ‘Cetona in fiore’ si conferma manifestazione molto seguita e popolare, anche per la sua capacità di trasformare la centrale piazza Garibaldi in un grande giardino a cielo aperto. La passione per le piante e i fiori è molto più radicata di quanto si immagini e dunque, dai semplici ammiratori del patrimonio verde a chi cerca soluzioni per i propri spazi naturali, il pubblico dei visitatori è sempre più ampio e variegato.

Organizzata dalla Pro Loco, la tre giorni floreale si aperta ieri, arricchita come sempre da numerose attività collaterali: spettacolare il passaggio della pattuglia aerea Fly Team, in concomitanza con la celebrazione del 25 Aprile e poi con la visita guidata alla Rocca; pieno di rivelazioni l’itinerario definito ‘mistico’, tra Chiese e borgo antico. Oggi prosegue la mostra-mercato e si aprono le visite ai giardini privati del centro storico, con i monologhi teatrali della compagnia ‘Orto del Merlo’.

"È significativo – rivela Roi Rapicetta, presidente della Pro Loco – che i proprietari di spazi verdi interni si propongano per le visite, aprendo i propri cancelli al pubblico". Il programma si ripeterà domenica, giorno di chiusura. La biglietteria per il tour dei giardini privati è presso la centrale chiesa sconsacrata della SS. Annunziata.

D.M.