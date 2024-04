Centrodestra unito a sostegno di Rosso

Anche Forza Italia appoggia la candidatura di Lorenzo Rosso a Castelnuovo Berardenga, insieme a Fratelli d’Italia, Lega, Udc. È quanto deciso nell’incontro tra i vertici provinciali dei partiti del centrodestra, riuniti a Monteroni d’Arbia dove è stata presentata la candidatura a sindaco di Linda Priori.

La lista che sosterrà Lorenzo Rosso, in fase di ultimazione, si chiamerà ’Alleanza per Castelnuovo’ e vedrà racchiusi in un cerchio i quattro simboli dei partiti della coalizione di centrodestra. "Nelle elezioni politiche dello scorso anno – si legge nella nota stampa – il centrodestra a Castelnuovo raggiunse unito il 35% dei voti, contro il 25% del Pd. Tutti gli scenari sono ora dunque possibili nel capoluogo chiantigiano, ex roccaforte ’rossa’ divenuto ora comune contendibile".