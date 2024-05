Centrale operativa territoriale. Al via le attività

Investimento da 395mila euro, di cui 170mila da fondi Pnrr e 225mila da risorse proprie per l’Asl Toscana Sud Est. Entra così in funzione la Centrale Operativa Territoriale (Cot) della Zona Senese, struttura organizzativa che coordina i servizi del territorio, assicurando una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, ospedale e servizi territoriali e domiciliari. La presa in carico della persona viene così gestita tra i servizi e i professionisti sanitari dei diversi percorsi assistenziali. La Cot della Zona Senese, situata in via Roma 56 a Siena, coordinaanche le Centrali Operative Territoriali dell’Asl Toscana Sud Est. La struttura è composta da venti locali: un’area operativa con sei postazioni in tre uffici; un ufficio per il coordinatore medico, uno per il coordinatore infermieristico e uno per l’assistente sociale; una sala riunioni.