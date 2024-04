Cento canti a Siena. La Divina Commedia

La Divina Commedia torna a vivere tra le strade si Siena. È in programma per domenica 14 la nuova edizione di ‘100 canti per Siena’. Realizzato da Stazione Utopia in collaborazione con l’associazione Culter, l’evento coinvolgerà numerose realtà territoriali, fra istituzioni, associazioni di volontariato, Contrade, enti e singoli cittadini. Come già nelle scorse edizioni, sarà come entrare all’interno della Commedia, passeggiando tra i canti che prenderanno voce per le vie e le pizze del centro storico cittadino.

"Il progetto, nato quasi vent’anni fa, anima dal 2021 la città di Siena – spiegano gli organizzatori – offrendo a centinaia di cantrici e di cantori, di ogni età e provenienza geografica e culturale, l’opportunità di dare voce, insieme, alla lettura integrale della Divina Commedia. Un’esperienza sorprendente".