Cenni eletta presidente Anci: "Al lavoro per più efficienza e fiducia da parte dei cittadini"

Un’unica astensione, la sua, poi il voto unanime dei circa 150 sindaci presenti a Palazzo Vecchio. Come previsto, Susanna Cenni è la nuova presidente di Anci Toscana, eletta ieri nel quadro di un accordo tra centrodestra e centrosinistra sugli organi di vertice. "La principale sfida che ci attende è il rafforzamento di quel filo di fiducia con i cittadini", ha dichiarato la sindaca di Poggibonsi, salita alla guida dell’organismo che riunisce i 273 comuni toscani.

A pesare la sua lunga esperienza politica, dall’assessorato regionale al Parlamento, e l’affinità politica con il Pd a impronta schleiniana. "Donna di grande esperienza e capacità, passione e competenza, saprà dare un impulso importante ad Anci per rafforzare le istanze e dei Comuni in una fase così delicata in cui stanno subendo significativi tagli dal governo", ha commentato il segretario regionale Dem Emiliano Fossi.

C’è poi anche l’idea di dare rappresentanza a quel tessuto di medi e piccoli Comuni che rappresentano la larga maggioranza in Toscana, puntando sulla sindaca di una città di 30mila abitanti e non sul primo cittadino di un capoluogo, come sarebbe stato Luca Salvetti di Livorno. Obiettivo della neo presidente, "lavorare per avere Comuni efficienti, avere norme adeguate, semplificare il nostro quadro normativo e garantire un’equità dei servizi per tutti i nostri cittadini, delle città più grandi e delle aree interne, anche dei piccoli Comuni".

Nel suo saluto, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, ha augurato buon lavoro alla neo presidente, "figura di grande esperienza amministrativa". E il presidente Upi Gianni Lorenzetti ha sottolineato: "È molto apprezzabile l’attenzione che la nuova presidente ha rivolto ai territori e in particolare ai Comuni medi e piccoli, che sono la spina dorsale dell’Italia e della nostra regione ma spesso vengono dimenticati dalla politica".

Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana e sindaco di San Gimignano, ha detto: "Siamo pronti a collaborare con Susanna Cenni, a cui vanno le nostre congratulazioni, per consolidare le politiche di supporto alle autonomie locali e favorire la creazione di nuove opportunità per i Comuni toscani".

Orlando Pacchiani