Cenni e Vannetti, stima incrociata: "Collega, ecco perché ti voterei"

"Caro collega, ecco perché ti voterei". Aria nuova nella campagna elettorale in Valdelsa, per lo meno nei metodi: per la prima volta nella storia delle elezioni amministrative valdelsane, due candidati sindaco delle maggiori città della zona, stessa parte politica, si fanno propaganda elettorale a vicenda, spiegando ognuno tre ragioni per cui, se potesse, il prossimo giugno voterebbe per l’altro. Sono Susanna Cenni, candidata a Palazzo Pubblico per il centrosinistra poggibonsese (candidatura che ha appena incassato anche l’appoggio ufficiale di +Europa) e Riccardo Vannetti, stessa candidatura di centrosinistra a Palazzo Renieri di Colle, anche lui con l’appoggio di +Europa: intervistati dall’emittente radiotelevisiva senese Radio Siena Tv all’uscita del Teatro Politeama di Poggibonsi dove, seduti l’uno accanto all’altra, avevano assistito allo spettacolo di Paola Minaccioni ‘Stupida Show’, i due candidati alla carica di sindaco delle rispettive città si sono scambiati l’endorsement, quasi a dire al corpo elettorale delle due sponde dell’Elsa "al bando le rivalità storiche, noi siamo pronti a lavorare insieme". "Voterei Riccardo, perché a Colle è la vera novità politica – ha esordito Cenni – Non è un esponente noto del Pd locale, ma una persona che ha fatto un lavoro importante in questi anni ed ha scelto di tornare ad impegnarsi nella sua città. Mi sembra una motivazione piuttosto rilevante. Voterei Riccardo, perché è una persona che sta facendo una campagna elettorale assolutamente differente da tutti gli altri, con grande umiltà, con grande capacità di ascolto e con grande presenza sul territorio. Voterei Riccardo, infine, anche perché la sua esperienza professionale è un’esperienza di alto livello che è stata capace di raggiungere tante parti del mondo e che può portare a Colle un valore aggiunto". "Per me è un lavoro più semplice rispondere a questa domanda – la risposta di Vannetti – In primo luogo voterei Susanna perché è una donna, una donna che è sempre stata in prima linea nella difesa dei diritti sociali e civili, e su questo non ho dubbi. Poi voterei Susanna perché conosce la città e il territorio come poche altre persone. Infine, la terza motivazione per cui voterei Susanna è che, come sappiamo, è una vera esperta nelle politiche ambientali e agricole: avere lei a seguire questo tipo di prospettiva, in un territorio dove i giovani sono sempre più interessati a questa tipologia di politiche, ci permetterà di far crescere la Valdelsa in una direzione che sia sicuramente innovativa e propulsiva verso il futuro".

Alessandro Vannetti