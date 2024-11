Cena nell’Oca per il Sarrocchi: "Che successo, 250 a tavola"

Sono stati ben 250 i commensali messi a tavola dalla brigata di cucina e dallo staff di sala che hanno realizzato la cena di beneficenza del ’Sarrocchi solidale’, il gruppo ad hoc dell’istituto scolastico. Un evento, come noto, organizzato anche con il supporto della Commissione solidarietà ’La Centenaria’ dell’Oca nei locali della ’Trieste’. A conferma che le Contrade hanno un fondamentale ruolo di sostegno al tessuto sociale e di supporto alle iniziative benefiche, oltre ad una particolare attenzione alla scuola. "’La Centenaria’ è da sempre attenta alle richieste di sostegno che provengono sia dall’interno sia dall’esterno, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione - sottolinea Anna Maria Beligni, pro vicario alle pubbliche relazioni -. Ogni anno mette a bando borse di studio per ragazzi delle medie di primo e secondo grado. Da due anni è nata questa collaborazione con il Sarrocchi finalizzata a reperire fondi per sostenere lo studio degli alunni che necessitano di un sostegno". Spiega la professoressa Angela Brasini, che coordina gli interventi del ’Sarrocchi solidale’: "Talvolta per le famiglie è difficile far fronte anche a necessità semplici e senza un aiuto il diritto allo studio rischia di restare teoria". I fondi ricavati dalla cena serviranno per acquistare libri, anche strumenti indispensabili per la didattica come gli occhiali. E per sostenere economicamente i viaggi d’istruzione.