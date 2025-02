Cena dei barbareschi vittoriosi. Velluto e Brigante, dono alla ’Tabit’

Sarà come ritrovarsi insieme, in una grande famiglia. Quella degli uomini del cavallo. Attualmente ’in servizio’ ma anche chi lo è stato nel passato, capaci di macinare chilometri per vedere come gira un mezzosangue e ’guadagnare’ magari qualche vantaggio. Si rinnova sabato sera il rito della cena dei barbareschi offerta dai fantini che hanno alzato il nerbo nei Palii del 2024: a luglio Carlo Sanna detto Brigante nell’Onda su Tabacco, ad agosto Dino Pes, in arte Velluto, nella Lupa su Benitos. Una serata frizzante che sarà però anche all’insegna delle beneficenza, come conferma uno degli organizzatori, il barbaresco di Vallerozzi Leonardo Giorgi, l’altro è naturalmente Leonardo Scelfo di Malborghetto. "Perché entrambi hanno deciso di fare una donazione al centro Tabit di Siena che – dice Giorgi – si occupa, con passione e competenza, di ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali". Palio e solidarietà, un binomio inscindibile anche in questa occasione. Palio e attaccamento alla ’Contrada-famiglia’, ci sarà anche questo. Se solo si pensa che il barbaresco vittorioso della Lupa, Giorgi appunto, chiamato con Scelfo a fare gli onori di casa per l’occasione, dalla stagione 2025 sarà vice di Pier Andrea Rugi con cui ha vinto due Carriere. A parti invertite, dunque, con immutata gioia ed entusiasmo. Un bell’esempio per tutti.

A tavola ci saranno quasi un centinaio di persone al ristorante ’Pier Pettinaio’ in centro storico, sabato 15 febbraio. Compresi i rappresentanti delle autorità, probabilmente Benedetta Mocenni per il Magistrato delle Contrade e l’assessore Riccardo Pagni per il Comune. Non potrà mancare il nuovo comandante della polizia municipale Alessandro Rossi, visto il ruolo prezioso e importante del Corpo per la nostra Festa che lui ben conosce.

La.Valde.