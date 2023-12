"Celebrazioni in onore di Santa Barbara al Distaccamento VVF di Poggibonsi"

Anche al distaccamento dei Vigili del fuoco di Poggibonsi i festeggiamenti in onore di Santa Barbara. I pompieri in servizio nella struttura di Campostaggia, intitolata al prefetto Alessandro Giomi, e anche i colleghi che non sono più effettivi per ragioni di pensionamento, si sono riuniti il 4 dicembre come da tradizione.

Insieme con il capo distaccamento di Poggibonsi, Simone Pucci, che ha da poco ricevuto il testimone da Maurizio Livi, si sono dati appuntamento i componenti dell’équipe in una caserma attiva nei vari interventi sul territorio della Valdelsa e capace di distinguersi anche come centro di riferimento per la comunità locale, grazie a iniziative rivolte per esempio al mondo della scuola con le numerose visite degli alunni accompagnati dagli insegnanti. È stata tra l’altro inaugurata una galleria fotografica, a testimonianza delle operazioni in varie zone d’Italia.