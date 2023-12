"Celebrare il Natale con le Contrade: Corsi, Mostre e Veglioni"

· CIVETTA

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (2123 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· GIRAFFA

– Domenica 31 dicembre cenone di Capodanno in società. Per informazioni contattare Silvia Giusti tel.3392348382.

· LUPA

La Contrada della Lupa inaugura la stagione espositiva con la nuova mostra del Museo d’Inverno rivolgendo l’invito all’artista Cesare Pietroiusti che, per questa occasione, ha selezionato dalla propria collezione personale e dal proprio archivio, oltre alle opere, anche corrispondenza, documenti, testimonianze, residui e pubblicazioni che sono il frutto di scambi, acquisti, regali e, a volte, eventi casuali. Tutto il materiale raccolto dall’artista apre dei varchi temporali su un percorso che data di circa cinquant’anni e che è ancora in essere, fatto di relazioni con artisti di diverse generazioni, nonché con gruppi e organizzazioni che hanno rappresentato momenti significativi non solo nello sviluppo della ricerca artistica di Pietroiusti, ma anche nelle modalità di pensiero e nella costruzione di valore e di senso che sostanziano tale ricerca.

“Più che opere, storie”, questo il titolo della mostra che sarà incentrata proprio sul racconto: quadri, lettere, disegni, stampe, sculture, saranno accompagnati da brevi testi in cui l’artista, in prima persona, ricostruisce la provenienza e la motivazione per cui ognuno dei ventisette “pezzi” presenti in mostra, è entrato in collezione. Queste testimonianze rappresentano un modo e una possibilità per ricostruire, oltre a una vicenda individuale, anche il clima artistico e culturale di luoghi e tempi diversi.Il banner esterno della mostra è stato realizzato da laboratorio di Sarte e Bandieraie della Contrada della LUpa

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· PANTERA

– Sabato 23 dicembre in società si terrà la tradizionale cena degli auguri. È obbligatorio l’acquisto della tessera (non si accettano prenotazioni) oggi martedì 19 dalle 21,30 alle 23 in società. Per informazioni contattare Federica 3457668792, Serena 349086 7809.

· SELVA

– Venerdì 22 dicembre aperò in rummeria.

– Sabato 23 dicembre cena degli auguri

– Sabato 30 dicembre sabato selvaiolo

– Domenica 31 dicembre Veglionissimo di San Sebastiano, con cenone e musica.

– Fino al 23 dicembre, la contrada organizza le serate della Novena, le celebrazioni liturgiche che scandiscono il tempo dell’avvento e preparano al Natale, nella chiesa di San Sebastiano in Piazzetta della Selva, dalle 18,45 alle 19,30. Le serate sono aperte a tutta la cittadinanza.

–La Commissione elettorale comunica che le votazioni per l’elezione del Seggio direttivo e del Consiglio di società per il prossimo biennio si terranno presso la sede museale: oggi dalle 10 alle 18.

· TORRE

– Venerdì 22 alle 13 Pranzo di solidarietà per i diversamente abili a cura della Congrega ‘La Paglietta’.

– Domenica 24 alle 18 Santa Messa di Natale. Seguirà brindisi di auguri in società.

– Domenica 31 Veglione di fine anno.