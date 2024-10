C’è la Sagra del Tordo a Montalcino. Borghetto trionfa nella ’provaccia’

Oggi è il giorno della festa a Montalcino: i Quartieri cittadini Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio si affrontano in un nuovo appassionante torneo di tiro con l’arco. Ieri a mezzogiorno in punto, come da protocollo, in Piazza del Popolo si è svolto il sorteggio degli arcieri; ogni capitano ha consegnato al rappresentante del Magistrato una busta con i nominativi dei tre arcieri prescelti, di cui due saranno estratti e difenderanno i colori del proprio rione.

Vedremo oggi in campo per il Borghetto del capitano Matteo Perfetti gli arcieri Filippo Piazza e Emilio Parri. Il Pianello so presenterà con il capitano Silvano Tarducci, Cesare Orienti e Christian Bovini. La Ruga del capitano Andrea Pignattai si affiderà all’esordiente Filippo Pieri e al veterano Massimiliano Casali. Il Travaglio capitanato da Andrea Ricci cercherà la vittoria con i fratelli Giovanni e Paolo Volpi.

Nel pomeriggio, alla presenza di un pubblico numeroso, si è disputata la “provaccia” che ha visto prevalere il Quartiere XXXXXX. Nei tornei di Montalcino la prova ha una grande importanza perché oggi pomeriggio il vincitore avrà il diritto di scegliere sia la corsi di tiro che l’ultima distanza da cui verranno scoccate le frecce più “pesanti”, quelle che decidono l’esito finale del torneo. Ieri sera infine nelle sedi dei Quartieri si sono tenute le tradizionali cene con i popoli vicini ai capitani e agli arcieri.

Oggi il programma della festa prevede alle 9 l’esibizione del gruppo “Il Trescone”, alle 11 la partenza del corteo storico e alle 11,30 in Piazza del Popolo il banditore annuncerà la festa. Subito dopo, nella piazza antistante la chiesa di Sant’Egidio ci sarà la benedizione degli arcieri e della città. Alle 12 in fortezza si terrà la cerimonia di consegna delle frecce per il torneo e dell’opera di Sofia Novelli che andrà al Quartiere vittorioso. Nel pomeriggio, alle 15,15 il corteo storico sfilerà per raggiungere il campo di tiro dove alle 15,45 si svolgerà il tanto atteso “Torneo della Sagra del Tordo” e al termine il rione vittorioso invaderà il centro storico per dare il via ad una lunga serie di festeggiamenti.

Andrea Falciani