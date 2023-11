C’è la neve in montagna ma per l’Immacolata niente piste aperte

Sull’Amiata tornano freddo e neve. E’ inverno pieno con temperature rigide anche nei paesi della zona. Condizioni che fanno pensare alla prossima apertura della stagione invernale. Con le piste agibili l’apertura potrebbe arrivare già dal ponte dell’Immacolata. Ma non sul versante senese perché, a ieri, i permessi per aprire gli impianti di risalita, di competenza comunale, non sono stati rilasciati. La società Amiata Impianti non ha presentato la documentazione mancante. Un fatto puramente amministrativo che non può essere risolto in altro modo. Occorrono i documenti richiesti. E’ quanto emerso anche nel corso di una recente riunione tra amministratori dei comuni interessati dalle aree sciabili e gli operatori degli impianti di risalita e di quello per l’innevamento artificiale. Titti confidano in una soluzione del caso, che si protrae già da un paio di mesi, in zona Cesarini. Senza impianti di risalta non si può sciare neppure là dove, la pista del Pianello, quella della vetta, tradizionalmente apre per prima. Un grosso problema per gli operatori del settore. Alberghi, ristoranti, bar, in presenza di neve potrebbero avere perdite significative. Vero è che, specialmente nel periodo delle vacanze di Natale, in montagna di gente ne arriva. Non certo quanta come quando le piste sono praticabili. Un problema, quello del mancato rilascio dei permessi, che, apparentemente, par risolvibile. Tutto è legato al completamento della documentazione che, come detto, tutti sperano venga risolto.

Massimo Cherubini