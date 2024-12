C’è il Presepe vivente. Folla record a Bettolle

Circa 600 persone a Bettolle per assistere a un evento speciale che ha unito una comunità intera: il Presepe vivente recitato ha fatto il pieno di visitatori con il freddo che però non ha scoraggiato a uscire di casa. Tanti i complimenti ricevuti dalla Proloco Bettolle e dalla compagnia teatrale ’Bucchero’, in prima fila nel promuovere un’iniziativa che ha trovato l’adesione di tante associazioni locali. Numerosi gli spettatori (a Bettolle è arrivata anche la visita dell’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice) in fila per accedere al Presepe vivente, 74 figuranti in tutto, tra loro anche un gruppo di uomini provenienti dal Cas di Bettolle e di donne dal Cas di Asciano. Il Presepe è stata anche l’occasione, di riflesso, per riscoprire la parte storica di Bettolle e quindi i suoi vicoli e colori. A colpire, i vestiti realizzati e i numerosi i giovani che hanno aderito. In piazza Garibaldi, lo stand gastronomico delle contrade, la musica, i giochi hanno arricchito un evento che ha dato spazio anche alla beneficenza.

"Siamo veramente felici – ha spiegato Monia Bianconi, presidente della Proloco Bettolle – lo scorso anno ci saranno state circa 300/400 persone, la crescita è stata evidente. Il 5 gennaio ci sarà la seconda data, stiamo pensando al servizio navetta. Tutto è stato bello ma, ovviamente, c’è sempre da migliorare, e cercheremo di farlo già dal prossimo appuntamento. Il gruppo è entusiasta e felice, lo vedevi dalle facce, dell’orgoglio nell’aver partecipato, dico grazie a tutti. I ragazzi e le ragazze del Cas sono stati bravissimi, il loro aiuto è stato così prezioso. Le contrade di Bettolle hanno organizzato tutte insieme un bello stand, meritano un applauso speciale".

Luca Stefanucci